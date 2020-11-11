Психолог объяснила тягу россиян к мистике

Людей привлекает таинственное и неизвестное. При этом им нужны гарантии будущего, желательно без больших собственных усилий. Этакое противоречие. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Анна Неги.

«По-гречески mystikos обозначает нечто тайное или скрытое. С древних времен человек верит, что существует что-то больше и сильнее его, какая-то неведомая глазу и другим органам чувств сила, к которой можно обратиться за помощью или получением информации, «тайного знания». Эта сила в одночасье может стать и ведомой, если человек склонен (умеет) впадать в измененное состояние сознания. Тогда возникает иллюзия (а, может, и реальность) причастности к чему-то большему, ощущение присутствия, опыт иных ощущений и возможностей», — пояснила Анна Неги.

По ее словам, наша жизнь, при всей ее подчас трагичности, таинственна, непредсказуема, полна собственных тайн и событий, встреч и ярких чувств. Но часто это все лежит под спудом обыденности, рутины, повседневных дел. Человеку приходится потрудиться, затратить энергию, в чем-то поучаствовать, чем-то пожертвовать, кому-то помочь, чтобы ощутить в полной мере радость бытия.

«Это может быть: скучно, лениво, долго. Мозг не любит сложных путей. Над отношениями, например, нужно трудиться: искать общие интересы, компромиссы, подстраиваться, быть интересным и значимым самому. Это затратно. А можно просто погадать, приворожить, поколдовать — и дело в шляпе. Другое дело, что потом с «привороженным» делать, если межличностные проблемы, которые реально препятствовали отношениям, так и не устранены. Далее. Все непонятное легче всего объяснить «неизведанным, таинственным, потусторонним». Так проще и интереснее», — добавила Анна Неги.

По ее словам, наука еще содержит много тайн, но постепенно приближается уже к самым сокровенным. В частности, ученые пытаются приблизиться к самой сути такого понятия, как сознание, и даже планируют перенести его на другой носитель. Вот вам и переселение душ заодно, обращает внимание психолог.

«Существуют также научные гипотезы, что реальность сверхъестественного, проникающего в наше сознание, ощущается определенными участками мозга. Ряд ученых считают, что за трансовые, мистические ощущения отвечает нижняя теменная долька, от степени электрической активности которой зависит наша возможность впадать в то или иное ИСС (измененное состояние сознания). Не будем также забывать, что нами часто движет наше эго, гордыня. Нам важно быть значимыми. И тогда прикосновение к «тайному знанию» делает нас особенными, отличающимися от «серой нормы». Ставит как бы чуть выше других или «над схваткой», — рассказала психолог.

Отчасти, заметила Анна Неги, это же движет и подростками, учитывая юношеский максимализм. Плюс принадлежность к определенной группе. Так, увлечение субкультурой «готов» говорит не только о мистике, но еще и о стиле одежды, определенном типе поведения, «непохожести» на других, радикальной «индивидуализации».

«Мы отличаемся от «тех, иных», но при этом подчеркиваем тесную общность друг с другом. А общность взглядов, интересов, системы ценностей особенно важна в подростковом возрасте. И тут уже неважно, чем увлекаться: футбольным фанатским движением, рок-музыкой либо мистическими течениями. Главное, чтобы не выходило из-под контроля, — и это уже вопрос к родителям», — добавила Анна Неги.

Также, заметила психолог, понятна склонность людей к «черному юмору» или фильмам ужасов. Так мы «контролируем» наш страх. Смехом и шуткой мы его побеждаем. А находясь в теплом уютном кинозале, мы позволяем себе переживать адреналиновый опыт, не рискуя нарваться на серьезные приключения.