Мошенники «развели» китайца почти на 8 млн рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 ноября. Гражданин КНР стал жертвой мошенников в Петербурге. Он отдал злоумышленникам почти восемь млн рублей за подарочные карты.

Мужчина купил подарочные карты одного магазина для продажи прибывшим из Китая туристам. Он передал злоумышленникам более 7,8 млн рублей. При проверке карт выяснилось, что денег на них нет, сообщил источник ФАН.

Китаец обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых, ими оказались граждане России и Алжира. Подозреваемых задержали во Всеволожске.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.