«Вектор» создал препарат от коронавируса на основе березового гриба

Новосибирск, 11 ноября. Специалисты научного центра «Вектор» разработали средство от COVID-19, в основу которого лег березовый гриб.

Сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подали заявку на патент «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus», сообщается в издании Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

По словам ученых, водный экстракт чайного гриба показал свою высокую эффективность в борьбе с SARS-CoV-2. Благодаря тому, что экстракт обладает высокой степенью защиты иммунитета и низкой токсичностью, можно надеяться на появление противовирусных препаратов на его основе.

В заявке на регистрацию ингибитора специалисты указали несколько способов приготовления водных экстрактов на основе березового гриба. Примечательно, что один из них можно приготовить дома. Тамара Теплякова, завлабораторией микологии «Вектора», подтвердила эффективность средства на себе, близких и коллегах, которые переболели коронавирусом.