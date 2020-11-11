У петербургской уборщицы «Газпрома» украли 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 11 ноября. Мошенники украли у петербургской уборщицы «Газпрома» 2 миллиона рублей, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 10 ноября. Она рассказала, что 6 ноября ей позвонил якобы оператор одного из банка и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Он убедил женщину взять кредит в размере 2 244 000 рублей и перевести деньги на разные счета.

Петербурженка рассказала, что не обратилась в полицию раньше, так как не подозревала, что стала жертвой телефонного мошенничества. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.