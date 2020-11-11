В Петербурге после пожара нашли тело пожилого мужчины

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники МЧС обнаружили труп пожилого мужчины после пожара в пятиэтажном доме в Калининском районе Петербурга.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, при эвакуации мужчина умер на лестничной площадке. По словам соседей покойного, 66-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и нигде не работал.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр места происшествия.

Тело покойного отправили в морг, где специалисты, проведя вскрытие, выяснят причину смерти пожилого человека.