Токсиколог Водовозов: дезинфекция помещений безопасна для человека

Москва,11 ноября. Обеззараживание помещений с помощью дезинфектантов безопасно для здоровья человека. На это указал врач-терапевт высшей категории и токсиколог Алексей Водовозов.

Он в беседе с радио Sputnik отметил, что использующиеся вещества ранее были изучены и допущены до оборота. По его словам, существует две группы дезинфектантов. Их применение зависит от условий, в которых предполагается распыление. Если допустить в данном процессе ошибку можно нанести вред присутствующим рядом людям.

«Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были», — подчеркнул Водовозов.

Сейчас обработка помещений проводится как в жилых, так и коммерческих помещениях. Также дезинфекция выполняется в образовательных учреждениях и на улицах города. Такие меры необходимы для предотвращения распространения вирусов.