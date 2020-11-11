Роспотребнадзор: коронавирус гибнет в комарах в течение суток

Москва, 11 ноября. Коронавирус в комаре умирает в течение 24 часов после попадания в организм. Об этом сообщила эпидемиолог Роспотребнадзора Людмила Карань, пишет РИА Новости.

В текущем году было проведено исследование на основных видах комаров, которые распространены в Китае. Его целью являлось изучение возможностей этих насекомых передавать вирус.

«Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов» — сообщила Карань.

В большинстве случаев бактерии и вирусы, переносимые комарами, не вызывают респираторных заболеваний, отметила специалист.