Полиция ЕАО задержала мужчину за жестокое избиение годовалой дочери

Биробиджан, 11 ноября. Житель Еврейской автономной области задержан сотрудниками полиции за избиение годовалой дочери. Информацию об этом передает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Супруга подозреваемого ранее обратилась в правоохранительные органы с заявлением о семейном конфликте, в результате которого муж заперся в квартире вместе с шестилетним сыном и годовалой дочерью. По словам женщины, супруг перестал пускать ее домой из-за скандала на почве ревности.

Прибывшие на место событий стражи правопорядка обнаружили у девочки следы физического воздействия. На теле ребенка были ссадины и синяки. Пострадавшая была срочно госпитализирована.

«Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес малолетней дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности», — информирует пресс-служба ведомства.

Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги. Отец девочки уже задержан и доставлен в городской отдел полиции.