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Полиция ЕАО задержала мужчину за жестокое избиение годовалой дочери

Полиция ЕАО задержала мужчину за жестокое избиение годовалой дочери

Биробиджан, 11 ноября. Житель Еврейской автономной области задержан сотрудниками полиции за избиение годовалой дочери. Информацию об этом передает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Супруга подозреваемого ранее обратилась в правоохранительные органы с заявлением о семейном конфликте, в результате которого муж заперся в квартире вместе с шестилетним сыном и годовалой дочерью. По словам женщины, супруг перестал пускать ее домой из-за скандала на почве ревности.

Прибывшие на место событий стражи правопорядка обнаружили у девочки следы физического воздействия. На теле ребенка были ссадины и синяки. Пострадавшая была срочно госпитализирована.

«Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес малолетней дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности», — информирует пресс-служба ведомства.

Врачи диагностировали у ребенка перелом ноги. Отец девочки уже задержан и доставлен в городской отдел полиции.

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