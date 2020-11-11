Навигаторы BMW стали отображать Крымский полуостров на карте как часть РФ

Москва, 11 ноября. Отображение Крыма на карте в составе России появилось после последнего обновления навигатора немецкой марки.

Представители BMW заявили, что работают следуя законодательству той страны, в которой продаются их автомобили. Кроме того, в компании подчеркнули, что работа по обновлению картографических данных ведется постоянно.

«В том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется», — сообщили представители немецкой марки.

При этом у клиента остается возможность изменить настройки, заданные программой по умолчанию, если автовладелец намерен использовать машину в другой юрисдикции.

Крымский полуостров воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году после народного референдума, которые был проведен после государственного переворота на Украине. За вариант стать частью России проголосовали 96% жителей Крыма.