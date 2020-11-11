В Петербурге найден труп избитого мигранта

Санкт-Петербург, 11 ноября. Труп мигранта обнаружили в Василеостровском районе Северной столицы, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Ночью 10 ноября в местный МВД поступил звонок о драке на стройке по улице Уральской. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп мужчины с гематомами лица и ушибленной раной теменной области. Как отмечается, убитый был гражданином Кыргызстана.

Через час поисков полиция задержала другого мигранта, подозреваемого в убийстве мужчины. Выяснилось, что убитый и задержанный вместе распивали алкогольные напитки, после чего возникли конфликт и драка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.