В Петербурге полиция выясняет причину смерти мужчины с тяжелыми травмами

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о смерти мужчины, которого госпитализировали с тяжелыми травмами в Петербурге.

Сотрудники больницы сообщили полицейским, что из квартиры в доме в Приморском районе вечером 9 ноября они увезли мужчину. У пострадавшего были закрытая травма груди, множественные переломы ребер и позвоночника. 64-летний мужчина умер на следующее утро, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Что стало причиной смерти, специалистам предстоит выяснить. Сейчас изучением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов.