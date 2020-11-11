Украинские силовики могут оставить без воды 400 тысяч жителей Донбасса

Донецк, 11 ноября. Обстрелы Донецкой фильтровальной станции военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к тому, что 400 тысяч жителей Донбасса останутся без воды.

Как рассказал представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы Алексей Никоноров, украинские силовики обстреливали район нахождения станции два дня подряд — 5 и 6 ноября. Действия бойцов ВСУ вызывают особую обеспокоенность, поскольку работники станции крайне напуганы.

«Если так будет продолжаться дальше, то велика вероятность, что станция может быть остановлена», — цитирует Никонорова ДАН.

Он добавил, что в случае остановки станции без водоснабжения останутся жители Донбасса и котельные по обе линии соприкосновения.

Донецкая фильтровальная станция является одним из ключевых объектов водоснабжения Донбасса. В Минске отмечали, что район расположения станции может стать участком для разведения сил.