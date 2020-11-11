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Украинские силовики могут оставить без воды 400 тысяч жителей Донбасса

Украинские силовики могут оставить без воды 400 тысяч жителей Донбасса

Донецк, 11 ноября. Обстрелы Донецкой фильтровальной станции военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут привести к тому, что 400 тысяч жителей Донбасса останутся без воды.

Как рассказал представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы Алексей Никоноров, украинские силовики обстреливали район нахождения станции два дня подряд — 5 и 6 ноября. Действия бойцов ВСУ вызывают особую обеспокоенность, поскольку работники станции крайне напуганы.

«Если так будет продолжаться дальше, то велика вероятность, что станция может быть остановлена», — цитирует Никонорова ДАН.

Он добавил, что в случае остановки станции без водоснабжения останутся жители Донбасса и котельные по обе линии соприкосновения.

Донецкая фильтровальная станция является одним из ключевых объектов водоснабжения Донбасса. В Минске отмечали, что район расположения станции может стать участком для разведения сил.

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