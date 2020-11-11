Вдовец Легкоступовой опубликовал редкое видео с певицей

Москва, 11 ноября. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов показал поклонникам покойной звезды редкое видео с ее участием.

Фирсов разместил на своей странице в социальной сети Instagram небольшое видео с выступления знаменитости. Кадры были сделаны на закрытии Регаты в Макао в начале этого года. Легкоступова поет песню на иностранном языке, затем к ней присоединяется супруг, подпевая жене.

В комментариях мужчина признался, что до сих пор не может поверить, что его супруги больше нет.

«Мне очень больно, просто невыносимо», — рассказал вдовец.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились в июле этого года. Однако счастливая семейная жизнь продлилась недолго — в августе певица попала в больницу с травмой головы. Спустя чуть больше месяца после свадьбы артистка умерла, ей было 54 года.

Фирсов утверждал, что супруга случайно упала в ванной и получила травму. Женщина обратилась к врачам, когда было уже поздно. Родственники певицы не верят в такую версию трагедии и обвинят в случившемся Фирсова.