Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете в первом чтении

Москва, 11 ноября. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о Государственном совете, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным.

Обсуждение инициативы главы государства состоится 11 ноября. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, пленарное заседание начнется в 12:00.

Владимир Путин внес законопроект в Госдуму в середине октября. Цель документа — обеспечить реализацию положения Конституции РФ, согласно которой президент формирует Госсовет, чтобы обеспечить «согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти».

Государственный совет существует при главе страны с сентября 2000 года на основании отдельного указа. Согласно новому законопроекту, за Госсоветом закрепится статус конституционного государственного органа. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что Госсовет не будет дублировать функции других структур.