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Сваха Сябитова дала советы бедным подписчикам

Сваха Сябитова дала советы бедным подписчикам

Москва, 11 ноября. Сваха Роза Сябитова считает, что для исполнения мечты необязательно иметь много денег. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Сябитова заявила, что удовольствие от жизни можно получать вне зависимости от дохода. В качестве альтернативы путешествиям по странам она предложила фанатам передвигаться на велосипеде или автостопом. Сваха отметила, что это не только принесет новые впечатления, но и положительно скажется на физическом здоровье.

Любителям спорта, по словам Сябитовой, необязательно покупать дорогостоящие абонементы в фитнес-центры. Поддерживать фигуру в тонусе сваха предложила с помощью ходьбы, катания на лыжах и роликах.

«Конечно, самостоятельные занятия потребуют больше мотивации и самодисциплины, но радость и удовольствия этого стоят», — заявила она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на советы Сябитовой. Многие посчитали такие рекомендации неуместными и возмутительными.

«Смешно в наше время высоких скоростей советовать путешествовать на велосипеде, может вы на самокате в Дубай гоняете?» — написала подписчица.

Сама Сябитова не страдает от нехватки денег. Уже долгие годы она является ведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале, а также владеет собственным брачным агентством.

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