Сваха Сябитова дала советы бедным подписчикам

Москва, 11 ноября. Сваха Роза Сябитова считает, что для исполнения мечты необязательно иметь много денег. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Сябитова заявила, что удовольствие от жизни можно получать вне зависимости от дохода. В качестве альтернативы путешествиям по странам она предложила фанатам передвигаться на велосипеде или автостопом. Сваха отметила, что это не только принесет новые впечатления, но и положительно скажется на физическом здоровье.

Любителям спорта, по словам Сябитовой, необязательно покупать дорогостоящие абонементы в фитнес-центры. Поддерживать фигуру в тонусе сваха предложила с помощью ходьбы, катания на лыжах и роликах.

«Конечно, самостоятельные занятия потребуют больше мотивации и самодисциплины, но радость и удовольствия этого стоят», — заявила она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на советы Сябитовой. Многие посчитали такие рекомендации неуместными и возмутительными.

«Смешно в наше время высоких скоростей советовать путешествовать на велосипеде, может вы на самокате в Дубай гоняете?» — написала подписчица.

Сама Сябитова не страдает от нехватки денег. Уже долгие годы она является ведущей программы «Давай поженимся» на Первом канале, а также владеет собственным брачным агентством.