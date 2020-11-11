Минтранс ДНР организовал более 3 тысяч спецрейсов в РФ за паспортами

Донецк, 11 ноября. Министерство транспорта ДНР запустило с середины 2019 года более трех тысяч автобусных рейсов из республики в РФ для получения гражданами российских паспортов.

По информации ведомства, с 14 июня 2019 года по настоящее время было организовано 3294 спецрейса в Россию из ДНР, чтобы граждане республики, оформившие заявку на получение гражданства РФ, смогли забрать паспорта.

«Перевезено более 155,2 тысячи пассажиров», — сказано в сообщении министерства.

Каждый день рейсы выполняют от 10 до 13 транспортных средств, задействовано два десятка компаний-перевозчиков ДНР.

Напомним, выдача российских паспортов началась летом прошлого года в Ростовской области. Поездки за российскими паспортами осуществляются ежедневно, кроме воскресенья.