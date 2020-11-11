Копенгаген признал нецелесообразность приказа о забое всех норок в Дании

Копенгаген, 11 ноября. Датские власти совершили ошибку, приказав убить всех норок в стране, в частности здоровых, из-за угрозы распространения коронавируса.

Такое заявление озвучил глава Министерства по вопросам продовольствия в Дании Могенс Йенсен. Он назвал распоряжение правительства ошибкой в эфире телеканала TV2. По его словам, у властей отсутствуют юридические права для того, чтобы требовать убить особей вне зоны, где обнаружили инфицированных животных.

«Мы ошиблись... Я беру на себя ответственность за то, что происходит в моем министерстве. Иначе и быть не может», — отметил представитель ведомства.

При этом он добавил, что разведение норок в нынешней эпидемиологической обстановке создает существенную угрозу роста случаев заражения новым типом коронавируса. Премьер-министр страны Метте Фредериксен ранее также была вынуждена признать умерщвление норок напрасным шагом.