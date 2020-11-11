Многодетная украинка сбежала в Россию из-за угроз радикалов

Киев, 11 ноября. Многодетная жительница Киева сбежала из Украины после угроз радикалов из националистической организации.

Киевлянка Светлана Пикта стала участницей программы «Голос Правды» с ведущим Юрием Котом. Она рассказала, как радикалы вынудили ее уехать из Украины. Сейчас она вместе с детьми и супругом проживает в российском городе Ярославле.

В школе, где учились дети Пикты, регулярно собирались деньги на АТО. Она отказалась участвовать в этих сборах, что вызвало возмущение у одной из родительниц. Женщина обратилась с доносом в Службу Безопасности Украины (СБУ) и к радикалам из националистической партии «С14».

После этого Пикта стала жертвой настоящей травли. Она отметила, что была беременной и боялась за жизнь еще не родившихся детей.

«Когда была острая фаза травли, я была беременной двойней... В то время имела дело с отморозками», — вспоминает она.

Женщина призналась, что серьезно задумалась об отъезде из Украины в 2016–17 годах. Тогда в стране начался настоящий ад, в котором она не могла дальше жить.