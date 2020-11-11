В пандемию коронавируса россияне стали покупать до 10% товаров онлайн

Пандемия коронавируса и смена настроений целого поколения привела к тому, что россияне стали покупать в Интернете — доля онлайн-продаж в России в 2020 года достигла 10%, передает ФАН по сообщению Росстата. Во Всемирный день шопинга 11 ноября в Медиаофисе Всероссийской переписи населения рассказали, каких данных о населении особенно ждут крупные корпорации и малый торговый бизнес и как меняются потребительские настроения россиян, судя по первым данным.

Доля онлайн-заказов в 10% в общем объеме розницы — немного, но уже заметно, а ввиду второй волны ограничений цифра может вырасти до 20%, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

«Канал стал гораздо заметнее, примерно 80% населения теперь воспринимают его как канал, и он может быть использован при необходимости. Молодежь уже освоила онлайн-покупки, для представителей старшего возраста возможность обозначена», — сказал Чеглов.

Привычка «жить в сети» характерна для представителей россиян, рожденных с 1985 по 2000–2003 годы, так называемого поколения Y. Его представители «с легкостью платят за удовольствия и также быстро стремятся заработать, они зависимы от соцсетей и лидеров мнений и не скупятся в оплате эмоций», объясняют в Росстате. По данным последней переписи населения, соотношение X/Y — 34,9 млн/32,5 млн человек и в Медиаофисе Всероссийской переписи населения считают это гарантом того, что онлайн не убьет оффлайн-торговлю и даже повышение доли онлайн-продаж до 20% не станет угрозой для традиционного ритейла.

По мнению Чеглова, оффлайн-торговля встроит в себя сетевые продажи и останется главным каналом потребления. Кроме того, полного доверия потребителя онлайн-покупкам эксперты пока не наблюдают. Тем не менее новые данные Росстата впечатляют предпринимателей: в сентябре 2020 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с августом 2020 года выросли на 0,5% (в сопоставимых ценах), с сентябрем 2019 года — в 2,3 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли выросла до 5,4% против 2,6% в сентябре 2019 года. Известно, что в общем объеме интернет-торговли более 60% приходится на долю покупок в сервисах компаний DNS, OZON, WILDBERRIES, «М.Видео», «Ситилинк». Ежедневно через смартфоны выходят в Сеть 142,7 млн россиян, при этом у многих фиксируется более двух устройств мобильной связи, сообщают в Росстате. Еще больше данных предоставит предстоящая Всероссийская перепись населения, которая уже началась в отдаленных районах страны.

«Крупный бизнес, который работает с данными, как Сбербанк, «Яндекс», уже стоит в очереди за получением всего массива информации, — говорил ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов. — Для более мелкого бизнеса будут интересны данные о составе населения на определенных территориях. Перед открытием любой точки продаж предпринимателю нужно знать, где его потребитель находится. Сейчас коммерсанты выкладывают большие деньги за подобные исследования. Теперь эту информацию можно будет найти в свободном доступе на нашей BI-платформе. Любой бизнесмен, которой захочет открыть точку продажи, зайдет к нам на сайт и сможет увидеть социально-демографический портрет жителей любого населенного пункта. И уже точно решит: стоит ли открывать продуктовый магазин или лучше спортивный, а может быть, товары для детей, если в районе высокая рождаемость и много молодых семей».

В Росстате напоминают, что все данные переписи будут полностью бесплатными. В ведомстве впервые применят анализ больших данных (Big Data), который позволит быстро получить точную статистику численности и других характеристик населения. На их основе социологи и экономисты сделают анализ и прогноз относительно потребительских предпочтений россиян.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, ее главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнять электронный переписной лист на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 2 ноября начался досрочный этап Всероссийской переписи населения в отдаленных районах трех регионов Дальневосточного федерального округа, в Хабаровском крае, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Эту перепись в Росстате называют «последней бумажной и первой цифровой».