Бена Аффлека бросила новая подружка

Москва, 11 ноября. Актеры Ана Де Армас и Бен Аффлек разорвали отношения после непродолжительного романа.

Как сообщили источники издания Paris Match, влюбленные уже давно не вместе. На днях стало известно, что Аффлек отписался от своей подружки в соцсетях, то же самое сделала и Ана. Обычно это означает разрыв отношений.

Слухи о расставании артистов стали распространяться еще в прошлом месяце. Тогда говорилось, что актриса хочет сделать перерыв в отношениях со звездой фильмов «Перл-Харбор» и «Умница Уилл Хантинг». А теперь они, видимо, окончательно расстались.

Что стало истинной причиной разрыва отношений между Аффлеком и его подружкой, сказать сложно. Сплетники утверждают, что 32-летней актрисе наскучило возиться с 48-летним Беном, который страдает от алкогольной зависимости. К тому же ей не нравилось сидеть с тремя детьми голливудской звезды, которые появились на свет от бывшей жены актера Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек и Ана Де Армас начали встречаться в марте этого года. Карантин влюбленным пришлось провести вместе, но это не усугубило их отношения — они светились от счастья.