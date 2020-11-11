Прилучный засветился в компании другой «папиной дочки»

Москва, 11 ноября. Актер театра и кино Павел Прилучный засветился в компании актрисы Дарьи Мельниковой, которой принес популярность сериал «Папины дочки».

Звезда «Мажора» опубликовал снимки со съемок психологического триллера «Соври мне правду». На кадрах Мельникова и Прилучный красуются в весьма двусмысленных позах. Это навело некоторых интернет-пользователей на мысль, что актер переключился с Мирославы Карпович, которая так же как и Мельникова, снималась в «Папиных дочках», на другую «папину дочку».

Сам артист, анонсируя фильм, подписал снимки весьма любопытно: «Будет горячо». Картину обещают показать в начале следующего года.

Скандал вокруг Прилучного разгорелся, когда стало известно о расставании актера с женой, актрисой Агатой Муцениеце. По словам бывшей супруги, артист выгнал ее из дома с детьми и пьянствовал.

После разрыва отношений с Муцениеце Прилучного заметили в компании Карпович. В Сети появились их совместные снимки, а также кадры, на которых знаменитости гуляют вместе с детьми Павла.