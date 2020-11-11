Россиянкам объяснили, почему их не берут замуж

Москва, 11 ноября. Бывает, девушка прекрасна во всех планах, но замуж ее не берут. В чем причина несбывшейся мечты надеть свадебное платье, рассказала женский коуч Оксана Матвеева.

Она убеждена, что бич российского общества и женщин — психология жертвы. По ее словам, представительницы прекрасного пола не хотят брать ответственность за свою жизнь и ищут спутника, который бы «взял на ручки и понес ее по жизни». Такая позиция, по мнению специалиста, неправильная.

Женский коуч рассказала, что женщинам нужно изменить в себе, чтобы они начали нравиться противоположному полу.

«Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся», — сказала Матвеева в беседе с радио Sputnik.

Она призвала девушек улыбаться, излучать позитив, а также убрать маску, что ей никто не нужен.

Женский коуч добавила, что мужчины не понимают, зачем ему брать в жены ту, от которой они не видят выгоды в замужестве. По ее словам, мужчины женятся на тех, «с которыми им лучше, чем без них, с которыми им удобнее».