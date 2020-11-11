Молодая жена Петросяна зарабатывает ежедневно сотни тысяч в Instagram

Москва, 11 ноября. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова зарабатывает на своем профиле в Instagram сотни тысяч рублей в день.

Девушка является активным пользователем популярной социальной сети. Своим подписчикам она с радостью дает советы на различные темы. Однако, по мнению экспертов, за каждой такой рекомендацией кроется реклама, которая приносит Брухуновой солидные суммы.

Специалисты полагают, что супруга Петросяна намеренно изображает простую дамы, чтобы подписчики ей доверяли. Между тем каждый пост Брухуновой с упоминанием какого-то бренда — настоящая реклама, которая стоит как минимум сто тысяч рублей, пишет издание «7Дней.ру».

После более чем 30 лет брака Петросян развелся с Еленой Степаненко. Комик закрутил роман со своей помощницей Татьяной, на которой впоследствии женился. Весной этого года у пары родился сын, которого названия в четь отца Петросяна — Ваганом, пишет URA.RU. Сейчас Татьяна наслаждается хлопотами с ребенком, при этом она балует поклонников фотографиями сына, который растет не по дням, а по часам.