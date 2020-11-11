Посольство РФ: россиянка Осипова освобождена из тюрьмы в США

Вашингтон, 11 ноября. Осужденная в США за похищение собственного ребенка россиянка Богдана Осипова вышла из тюрьмы. Об этом сообщает американское посольство РФ в Facebook.

Дипломаты поприветствовали соотечественницу в социальной сети. В ведомстве отметили, что ей предстоит еще многое пройти. Сейчас женщина ожидает оглашения нового приговора. Представители дипмиссии выказали надежду на непредвзятое отношение суда к россиянке. По их словам, посольство в любом случае продолжит добиться возвращения Осиповой на родину.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», шт. Коннектикут... Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов!» — сказано в сообщении.

В июне 2019 года Осипову приговорили к семи годам тюрьмы. Ее обвинили в вывозе общего с американцем ребенка из США в Россию.