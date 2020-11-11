Apple Watch помогут бороться с ночными кошмарами

Москва, 11 ноября. Американская корпорация Apple готовит стандартное приложение для «умных» часов, которое позволит бороться с ночными кошмарами.

Приложение, получившее название Nightware, поможет пользователям с посттравматическим стрессовым расстройством. Благодаря установленному на часы софту будут считываться частота сердцебиения, интенсивность движения тела человека во время сна. Эти данные будут отправлять на сервис, где их сравнят с эталонными показателями.

Если часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать. Это, как считают в Apple, прервет сон.

Nightware уже успешно прошло тестирование на добровольцах. Когда приложение будет доступно для всех пользователей «умных» часов, пока не уточняется.

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