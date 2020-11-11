IT-специалист Черток рассказал о причинах проблем с зарядкой телефона

Москва, 11 ноября. Смартфон может перестать заряжаться из-за проблем с зарядкой, кабелем, разъемом или контроллером заряда. Об этом сообщил IT-специалист Евгений Черток.

При проблемах с зарядным устройством первым делом нужно проверить блок питания, отметил эксперт. Он добавил, что для этого следует подключить его к другому устройству и посмотреть, заряжается ли оно, передает агентство «Прайм».

На скорость зарядки может повлиять кабель, по словам специалиста. Обычно проблемы возникают с дешевыми проводами, подчеркнул Черток. Самым уязвимым местом для поломки является зарядный разъем, заявил IT-специалист.

«Обычно нескольких энергичных «вынул-вставил» на разъеме достаточно для сдирания окислов и зачистки контактов, если они не забиты грязью», — пояснил он.

По этой причине необходимо аккуратно вставлять зарядный кабель в соответствующий разъем на гаджете, заключил Евгений Черток.