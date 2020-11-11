Презентация новой книги Стивена Кинга пройдет в РФ 13 ноября

Москва, 11 ноября. Новая книга американского писателя Стивена Кинга «Будет кровь» выйдет в России 13 ноября.

Презентация выпущенной издательством «АСТ» книги пройдет на одном из крупнейших книжных сервисов MyBook. Произведение будет представлено в двух форматах: электронном и аудио. Кроме того, пользователи сервиса смогут, воспользовавшись функцией синхронизации, во время знакомства с рассказами переключиться с одного формата на другой.

Новый сборник рассказов Стивена Кинга получил название «Будет кровь». В книгу вошли четыре рассказа писателя, которые ранее никогда не публиковались: «Телефон мистера Харригана», «Жизнь Чака», «Крыса» и «Будет кровь».