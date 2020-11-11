Москва, 11 ноября. Листопад в России случился на месяц позже обычного. Такое явление можно назвать «украинской осенью», заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что в России используются римские названия месяцев, поэтому россияне не «слышат» изменений. Он рассказал о листопаде в РФ при помощи украинских обозначений, передает РИА Новости.

По словам Вильфанда, на украинском языке октябрь будет звучать как «жовтень». Это обозначает, что деревья стоят с желтыми листьями. Ноябрь называется «листопад» — в это время листва опадает, подчеркнул метеоролог.

Таким образом, в России случилась «украинская осень», поскольку погода отстала от климатической нормы на месяц, резюмировал Вильфанд.