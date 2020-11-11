Дима Билан рассказал, как ему удалось справиться со «звездной болезнью»

Москва, 11 ноября. Популярный российский певец Дима Билан рассказал поклонникам о пережитой «звездной болезни». Артист призвал молодых коллег быть всегда искренним.

По словам Билана, грандиозный успех пришел к нему после выступления на международном песенном конкурсе Евровидение в 2008 году. В тот момент певцу казалось, что весь мир крутится вокруг него.

«Мне было 27, и я на тот момент был еще морально не окрепшим исполнителем. Мне казалось, что я достиг своего предела и о большем мечтать не нужно! Со мной здоровались и меня знали все — даже милиционеры на дорогах отдавали честь, и такое было! Ощущение, что с тобой весь мир — это непередаваемо!» — вспоминает 38-летний артист.

Билан добавил, что от его «звездной болезни» чаще всего страдали родные. Посторонним лицам он особо не хамил, зато близким сильно доставалось.

Впрочем, Билан быстро смог победить «болезнь», включив самокритику. В тот момент он понял, как важна здоровая атмосфера вокруг, что нельзя терять голову.

Теперь Билан обращается к молодым дарованиям и призывает быть искренним с собой и с окружающими людьми, а не витать в облаках. Также он считает важным быть открытым новым приключением и не останавливаться на своем пути.

Подписчики оценили честность певца и отметили, что такая искренность вызывает у них уважение, а Билана показывает как хорошего и душевного человека.

Издание URA.RU передает, что популярный рэпер Niletto в недавнем интервью признался, что планирует записать с Биланом трек. Однако пока у исполнителей не получается найти время для создания совместного хита.