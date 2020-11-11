Российские миротворцы убыли из Армении в Карабах

Ереван, 11 ноября. Армянское подразделение миротворческой миссии России убыло на территорию Нагорного Карабаха для осуществления контроля за перемирием в зоне конфликта.

Информацию об этом подтверждает Минобороны РФ. В ведомстве ранее сообщили, что российские миротворцы после переправки в Армению осуществили разгрузку спецтехники и вооружения. После чего приступили к формированию колонны для марша в сторону карабахской республики.

Миротворцам предстоит преодолеть свыше 250 километров прежде, чем начать развертывание контингента и учреждение наблюдательных постов по линии соприкосновения в регионе и вдоль Лачинского коридора.

Накануне Ереван и Баку дали свое согласие на размещение в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Стороны признали, что им удастся оперативно отреагировать на любые изменения ситуации.