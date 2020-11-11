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Кубрик хотел экранизировать «Доктора Живаго»

Кубрик хотел экранизировать «Доктора Живаго»

Москва, 11 ноября. Культовый режиссер Стэнли Кубрик хотел создать киноадаптацию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Доказательством планов режиссера стало найденное письмо.

Историк Джеймс Фенуик в архиве Лондонского университета искусств обнаружил письмо Кубрика. Исследователь отметил, что "находка" была датирована 8 января 1959 года.

Из содержания письма становится ясно, что режиссер хотел экранизировать «Доктора Живаго» в конце 1950-х, но столкнулся с трудностями, связанными с приобретением авторских прав. Фенуик высказал предположение, что главная роль в экранизации могла отойти прославленному голливудскому актеру Кирку Дугласу.

«Последняя снятая нами картина, «Тропы славы», получила премию как лучший фильм года в Бельгии, Бразилии и Финляндии. Теперь мы хотели бы приобрести права на экранизацию «Доктора Живаго». Мы связались с нью-йоркской юридической фирмой, которая представляет интересы итальянских издателей книги. В настоящее время переговоры зашли в тупик, поскольку они пока не готовы финализировать сделку», — писал Кубрик.

Кубрик хотел экранизировать «Доктора Живаго»

Над производством картины мог работать и продюсер Джеймс Б. Харрис, который совместно с Кубриком создал киноленту «Тропы славы». RT передает, что Фенуик не сразу поверил, что создатель «Сияния» и «Цельнометаллической оболочки» мог всерьез заинтересоваться адаптацией романа. Историк полагал, что режиссер работал совсем в других жанрах. Однако исследователь вспомнил о словах самого Кубрика.

«Момент подлинного триумфа для режиссера — когда он получает возможность снять фильм по великой литературной классике объемом более 600 страниц, которую он не слишком-то хорошо понимает и которую в любом случае невозможно адекватно экранизировать из-за сложного сюжета или неуловимости формы или содержания», — считал Стэнли Кубрик.

Историк сделал вывод, что Кубрик действительно мог заинтересоваться произведением о жизни русской интеллигенции начала и середины тяжелого и неоднозначного XX века. Фенуик полагает, что адаптация "Живаго" от Кубрика стала бы эпической кинокартиной.

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