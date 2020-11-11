Кубрик хотел экранизировать «Доктора Живаго»

Москва, 11 ноября. Культовый режиссер Стэнли Кубрик хотел создать киноадаптацию романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Доказательством планов режиссера стало найденное письмо.

Историк Джеймс Фенуик в архиве Лондонского университета искусств обнаружил письмо Кубрика. Исследователь отметил, что "находка" была датирована 8 января 1959 года.

Из содержания письма становится ясно, что режиссер хотел экранизировать «Доктора Живаго» в конце 1950-х, но столкнулся с трудностями, связанными с приобретением авторских прав. Фенуик высказал предположение, что главная роль в экранизации могла отойти прославленному голливудскому актеру Кирку Дугласу.

«Последняя снятая нами картина, «Тропы славы», получила премию как лучший фильм года в Бельгии, Бразилии и Финляндии. Теперь мы хотели бы приобрести права на экранизацию «Доктора Живаго». Мы связались с нью-йоркской юридической фирмой, которая представляет интересы итальянских издателей книги. В настоящее время переговоры зашли в тупик, поскольку они пока не готовы финализировать сделку», — писал Кубрик.

Над производством картины мог работать и продюсер Джеймс Б. Харрис, который совместно с Кубриком создал киноленту «Тропы славы». RT передает, что Фенуик не сразу поверил, что создатель «Сияния» и «Цельнометаллической оболочки» мог всерьез заинтересоваться адаптацией романа. Историк полагал, что режиссер работал совсем в других жанрах. Однако исследователь вспомнил о словах самого Кубрика.

«Момент подлинного триумфа для режиссера — когда он получает возможность снять фильм по великой литературной классике объемом более 600 страниц, которую он не слишком-то хорошо понимает и которую в любом случае невозможно адекватно экранизировать из-за сложного сюжета или неуловимости формы или содержания», — считал Стэнли Кубрик.

Историк сделал вывод, что Кубрик действительно мог заинтересоваться произведением о жизни русской интеллигенции начала и середины тяжелого и неоднозначного XX века. Фенуик полагает, что адаптация "Живаго" от Кубрика стала бы эпической кинокартиной.