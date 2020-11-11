Футболиста Златана Ибрагимовича удостоили художественным фильмом

Москва, 11 ноября. Осенью 2021 года состоится премьера художественного фильма про форварда футбольной команды «Милан» Златана Ибрагимовича. Картина получила название «Я – Златан».

Одним из сценаристов новой картины выступит Давид Лагеркранц, который помогал Ибрагимовичу писать одноименную книгу. Работать над сценарием киноленты Лагеркранц будет совместно с Якобом Бекманом.

Фильм расскажет о первых годах Ибрагимовича в профессиональном футболе. Роль форварда исполнят одновременно два актера: Доминик Байрактари Андерссон и Гранит Рушити. Первый должен будет сыграть шведского футболиста в возрасте от 11 до 13 лет, а второй — в возрасте от 17 до 23 лет. Съемки байопика стартовали в октябре 2020 года в Швеции.