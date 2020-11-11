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Футболиста Златана Ибрагимовича удостоили художественным фильмом

Футболиста Златана Ибрагимовича удостоили художественным фильмом

Москва, 11 ноября. Осенью 2021 года состоится премьера художественного фильма про форварда футбольной команды «Милан» Златана Ибрагимовича. Картина получила название «Я – Златан».

Одним из сценаристов новой картины выступит Давид Лагеркранц, который помогал Ибрагимовичу писать одноименную книгу. Работать над сценарием киноленты Лагеркранц будет совместно с Якобом Бекманом.

Фильм расскажет о первых годах Ибрагимовича в профессиональном футболе. Роль форварда исполнят одновременно два актера: Доминик Байрактари Андерссон и Гранит Рушити. Первый должен будет сыграть шведского футболиста в возрасте от 11 до 13 лет, а второй — в возрасте от 17 до 23 лет. Съемки байопика стартовали в октябре 2020 года в Швеции.

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