Роскосмос начал создание многоразовой ракеты

Москва, 11 ноября. Структура Роскосмоса начала создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, на базе Конструкторского бюро химического машиностроения Исаева начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований, которая разработает двигатель на криогенных компонентах для демонстратора многоразовых крылатых ракетных блоков «Крыло-СВ».

Головным исполнителем проекта является ЦНИИМАШ, передает RT.

«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты легкого класса. Демонстратор ракеты будет в три раза меньше оригинала. Согласно проекту, после отделения второй ступени первая ступень вернется на космодром на крыльях.

Ожидается, что испытания демонстратора пройдут не ранее 2023 года. Если они завершатся успешно, будет принято решение о разработке полноценной возвращаемой ракеты.