Моргенштерн похвастался миллионными тратами в ЦУМе

Москва, 11 ноября. Рэпер Моргенштерн похвастался тем, что потратил на шопинг в ЦУМе рекордные для себя 2,3 млн рублей.

В сторис на своей странице в Instagram рэпер показал, что отправился обновить свой гардероб в Центральный универмаг Москвы вместе с друзьями. Он долго выбирал вещи, после чего приобрел дорогое пальто, несколько пар обуви, брюки, аксессуары и многое другое.

«Кажется, мы вышли на новый рекорд. 2,3 млн рублей», — похвастался рэпер, показав чеки.

Незадолго до этого Моргенштерн похвастался подписчикам своим новым автомобилем. Судя по фото, опубликованным в соцсети, машина музыканта с панорамной крышей и фиолетовой подсветкой салона. При этом о марке нового авто Моргенштерн умолчал.

Ранее рэпер разыграл автомобиль Mercedes среди своих подписчиков. Всего в розыгрыше приняли участие 907 тыс. человек, передавал URA.RU.