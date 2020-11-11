Как нам спасти Америку. Роман Носиков о бегстве инакомыслящих в Россию

Давайте спасем то, что мы полюбили в Америке, предлагает колумнист ФАН Роман Носиков. Примем всех гонимых и превратим в себя.

Одна голова — хорошо, а две — лучше. Истинность этой пословицы скоро сможет испытать на себе каждый американец, у которого теперь в стране не один, а целых два президента.

Один прямо сейчас идет к власти ценой невиданных фальсификаций. Второй не откажется от кресла в Овальном кабинете даже ради сохранения стабильности политической системы страны.

Действующий — возглавляет Америку, которая вот-вот «снова станет великой». Потенциальный — представляет «глубинное государство», которое и без того велико настолько, что и делать ничего не надо: все за него сделают СМИ.

Первый возглавит чумазых работяг из «ржавого пояса». Второй — геев, трансгендеров, чернокожих и феминисток. На одной стороне будет «Ку-клукс-клан», на другой — банды латиносов и негров. С одной стороны споют кантри, с другой — прочитают рэп.

Прямо сейчас, на наших глазах, оба президента устроят внутриамериканский Рагнарек и Армагеддон в одном флаконе — а победителю, если не сгорит, достанется Белый дом.

Но может быть, все не так и я преувеличиваю? И никакой борьбы двух стариков не будет, а будет стабильная американская демократия?

Увы, это не так. Дело в том, что согласно последним веяниям, демократия — и есть борьба. Об этом в своей речи очень кстати напомнила возможный вице-президент США Камала Харрис.

Дадим слово и другим героям демократической борьбы.

Трансгендерная активистка Монет Иксчейндж:

«Всем: перестаньте обращаться к сторонникам Трампа как к людям, у которых есть элементарное понимание и способность к осознанию. Они — (тут непереводимый в приличных СМИ американский фольклор) монстры».

А вот восходящая звезда американской политики Александрия Окасио-Кортес:

«Кто-нибудь записывает этих подхалимов Трампа, когда они пытаются преуменьшить или отрицать свою причастность в будущем? Я предвижу приличную вероятность того, что в будущем будет много удаленных твитов, статей и фотографий».

Иными словами, кто бы ни уселся на следующие четыре года в Вашингтоне, внутренняя политика США уже определена. Это террор по отношению к инакомыслящим.

Вся разница между двумя претендентами в том, будет ли участвовать в этом терроре все государство с его аппаратом принуждения или только часть. Иными словами, кто бы ни победил на этих выборах, мы уже знаем проигравших.

Проиграл американец. Тот самый рядовой американец, о котором еще полтора века назад великий русский поэт сказал:

«Бог его — доллар, добытый трудом, А не украденный доллар!»

Проиграла Америка, которая когда-то победила нас в холодной войне. Или вернее, которой мы сами уступили.

Проиграла Америка труда. Ее теперь раскулачат.

Проиграла Америка творчества. Ее подвергнут цензуре, распнут на политкорректности, ослепят толерантностью и уложат на прокрустово ложе квот.

Проиграла Америка прогресса. Ее заменили на закругленные уголки, дизайнерские скафандры и пафосный PR.

Но стоит ли нам злорадствовать? Многие мои соотечественники считают, что да. Вот только проблема еще и в том, что проиграла та Америка, которую мы полюбили.

Мы ведь любили ее, несмотря на то, что нам пришлось от нее вынести. Мы любили Копполу и Пьюзо, Чейза и Шекли, Моррисона и Элвиса. Мы смеялись над «Полицейской академией» и жалели Джона Рэмбо. И американская предприимчивость, и трудолюбие, и изобретательность — всегда вызывали у нас уважение.

Поэтому у меня есть предложение. Давайте спасем Америку.

Нет, для самой Америки мы ее спасти не сможем, это не в наших силах. Да и не стоит так насиловать реальность.

Давайте спасем для самих себя то, что мы полюбили в США. Поступим так, как до этого делали много раз, — пригласим и примем гонимых. Превратим их в себя — и чему-то научимся у них.

Мы превращали в себя наших противников множество раз. Нами становились и варяжские викинги, и белоглазая чудь, и татары, и половцы с печенегами, и французы, и немцы, и датчане. И от этого мы не становились хуже. А они — не исчезали бесследно из истории.

Более того, именно то, что они становились нами, давало им возможность оставить в истории достойный след — построенные города, взятые крепости, географические и научные открытия, грандиозные картины и фильмы.

Россия — это великая возможность. Мы — это шанс. Давайте дадим этот шанс всему тому, что мы хотели бы сохранить. Дадим себя.

Это будет выгодное вложение.