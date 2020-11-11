Беременная модель Victoria's secret показала откровенные фото с бойфрендом

Вашингтон, 11 ноября. Модель Victoria's secret Роми Стрейд предстала перед поклонниками полностью обнаженной. В новой фотосессии девушка снялась на восьмом месяце беременности.

На своей странице в Instagram Стрейд поделилась кадрами фотосессии для журнала Dsection. На черно-белых снимках 25-летняя модель позирует полностью обнаженной вместе со своим возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном.

На одном из фото мужчина стоит сзади девушки, обнимает ее, прикрывая грудь модели руками. На другом снимке Стрейд позирует одна. Ее грудь прикрыта пышными волосами.

«Мои любимые», — написала под фотографией с бойфрендом топ-модель.

Ранее стало известно, что пара ожидает рождения девочки. Стрейд должна родить примерно через месяц.

Предполагается, что выпуск журнала с обнаженной моделью на обложке станет благотворительным: вырученные с продажи каждого выпуска средства направят на высадку деревьев.