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Беременная модель Victoria's secret показала откровенные фото с бойфрендом

Беременная модель Victoria's secret показала откровенные фото с бойфрендом

Вашингтон, 11 ноября. Модель Victoria's secret  Роми Стрейд предстала перед поклонниками полностью обнаженной. В новой фотосессии девушка снялась на восьмом месяце беременности.

На своей странице в Instagram Стрейд поделилась кадрами фотосессии для журнала Dsection. На черно-белых снимках 25-летняя модель позирует полностью обнаженной вместе со своим возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)

На одном из фото мужчина стоит сзади девушки, обнимает ее, прикрывая грудь модели руками. На другом снимке Стрейд позирует одна. Ее грудь прикрыта пышными волосами.

«Мои любимые», — написала под фотографией с бойфрендом топ-модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)

Ранее стало известно, что пара ожидает рождения девочки. Стрейд должна родить примерно через месяц.

Предполагается, что выпуск журнала с обнаженной моделью на обложке станет благотворительным: вырученные с продажи каждого выпуска средства направят на высадку деревьев.

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