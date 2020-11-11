Губернатор Камчатки заболел COVID-19

Петропавловск-Камчатский, 11 ноября. Глава Камчатского края Владимир Солодов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Солодов отметил, что находится в режиме самоизоляции. Он продолжает выполнять свои рабочие обязанности в удаленном режиме. По словам губернатора, он чувствует себя нормально. Солодов призвал жителей Камчатки беречь свое здоровье.

За последние сутки в Камчатском крае было подтверждено 60 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе было зафиксировано 6 420 случаев коронавируса, выздоровели 4 052 пациента, скончались 70 человек.