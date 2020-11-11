Фирма Григория Лепса задолжала государству налоги на 117 тысяч рублей

На ООО «ГЛ Кейтеринг», учрежденное в 2018 году Григорием Лепсом (Григорием Лепсверидзе) совместно с бизнесменом Иваном Трофимовым в конце октября заведено исполнительное производство. Фирма не оплатила налоги на сумму свыше 117 тысяч за прошлый год. За два года существования предприятие успело получить исполнительное производство, поучаствовать в двух арбитражных судах и сменить учредителей.

Предприятие занимается ресторанной деятельностью и услугами по доставке продуктов. Оно было зарегистрировано в 2018 году с уставным капиталом всего в 10 тыс. рублей. В самом начале пандемии в 2020 году предприятие, которое обеспечивает работу ресторанов Лепса, получает лицензию на продажу алкоголя. А через три месяца соучредитель певца — Трофимов — «выходит» из дела передав свою долю Григорию Лепсу.

Практически сразу же после этого супруга соучредителя Маина Трофимова обращается в арбитражный суд с требованием о признании недействительной сделки по отчуждению Иваном Трофимовым Григорию Лепсверидзе 49% доли в уставном капитале ООО «ГЛ Кейтеринг» и восстановления доли Трофимова. Суд первой инстанции она проиграла.

Однако на компанию «прилетело» новое несчастье — Налоговая инспекция №33 по городу Москве посчитала, что за прошлый год недоплачено в казну порядка 117 тысяч рублей налогов. Возбуждено исполнительное производство.

Кроме того, к ним скоро еще прибавятся и 5 тысяч рублей штрафа от ПФР — за не вовремя поданные сведения, необходимые для осуществления индивидуального учета в системе обязательного пенсионного страхования за сентябрь 2019 года.

Напомним, в начале октября ФАН писал, что Григорий Лепс был вынужден закрыть свою кулинарную лавку «Пироги» из-за пандемии. Заведение на углу Пятницкой могло похвастаться большим выбором выпечки и демократическими ценами. Однако ожидаемого дохода не принесло, а в период пандемии и вовсе стало убыточным.