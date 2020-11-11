Спрос на пульсометры в России вырос в 2,5 раза

Москва, 11 ноября. Интернет-магазины в РФ зафиксировали резкий рост спроса на приборы для измерения пульса и уровня кислорода в крови в 2,5 раза.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в октябре число покупок этих гаджетов подскочило в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. При этом средний чек вырос на 21%. Причиной ажиотажного спроса называется пандемия COVID-19.

Если годом ранее более популярны были пульсометры для измерения пульса в виде наручных часов, в 2020 году россияне чаще отдают предпочтение гаджетам, которые надеваются на палец и измеряют не только пульс, но и уровень кислорода.

Однако эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что подобные траты денег могут быть напрасными, поскольку оценивать точность измерения может только врач. В домашних условиях показания прибора могут быть неточными, к примеру, из-за лака на ногтях.

Согласно последним данным, число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило во всем мире 51,3 млн человек. Как сообщал URA.RU, по данным американских ученых, пандемия стала причиной всплеска психических расстройств. 18,1% выживших после коронавируса сталкиваются с деменцией, тревожными расстройствами и бессонницей.