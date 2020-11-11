Синоптик Вильфанд сообщил о потеплении к концу текущей недели в Якутии

Москва, 11 ноября. Температура воздуха в Якутии поднимется до восьми градусов тепла к концу текущей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температурный фон на востоке Магаданской области и Якутии будет превышать многолетние значения на шесть-восемь градусов к концу этой недели, отметил синоптик, передает РИА Новости.

«Но все равно минимальные ночные температуры в Якутии -16-24 градуса, а максимальные -12-16. Тепло», — рассказал он.

Прежде Роман Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов наступит похолодание. К концу недели жителей юга России ждет температура воздуха ниже климатической нормы.