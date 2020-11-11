Григорьев-Аполлонов о COVID-19: Последний гвоздь в крышку гроба шоу-бизнеса

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в беседе с корреспондентом ФАН пожаловался на пандемию коронавируса. По его словам, COVID-19 вбил «последний гвоздь в крышку гроба» культурной сферы и шоу-бизнеса.

Как отмечает музыкант, из-за постановления о закрытии всех концертных мероприятий не состоятся юбилейные выступления группы «Иванушки International» (коллективу исполняется 25 лет).

«Это полный трэш, катастрофа, крах! В шоу-бизнес забит гвоздь! В культуру забит последний гвоздь в крышку гроба», — сокрушается Андрей Григорьев-Аполлонов.

Он напомнил, что ограничение концертных мероприятий повлияет не только на артистов, но и на технический персонал.

«В нашей отрасли работают почти полтора миллиона человек в России. Это начиная от кассирш, билетеров заканчивая техниками… Это же огромный удар! Артисты — это верхушка айсберга, остальные обычные люди за сценой, бабушки-гардеробщицы… Все, хана!» — говорит музыкант.

По его словам, в этом году из-за коронавируса у «Иванушек» отменилось 70% гастролей, а также тур по Германии.

«Вы знаете, если вдруг вас насилуют, то закройте глаза и постарайтесь получить максимальное удовольствие. Просто расслабиться надо и все. — в шутку говорит певец. — Если я не могу повлиять на ситуацию, я абсолютно не напрягаюсь в связи с этим».

Однако Григорьев-Аполлонов не отчаивается, несмотря на не самую радостную ситуацию.

«Ну вот хана Новому году, корпоративам хана, все, полный провал. Вот как относиться к этому? Я со своим характером просто расслабился и стою улыбаюсь как дурачок, вот и все!» — шутит музыкант.

Певец подчеркнул, что он оптимист. Как он отметил в разговоре, он собирается «сбежать» в Сочи и просидеть там «весь март, апрель и май».