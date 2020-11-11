Ученые США открыли вещество для эффективной борьбы с коронавирусом

Москва, 11 ноября. Американские ученые смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу.

Как сообщает журнал Science, новые методы борьбы с коронавирусом ищут ученые Медицинской школы Университета Питтсбурга в США. Они проанализировали реакцию ламы на введенный ей белок-«шип» вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем COVID-19. В результате эксперимента, через два месяца с внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.

Нанотела лам меньше человеческих, лучше нейтрализуют коронавирус и более стабильны. Предполагается, что данное открытие может помочь создать эффективные препараты для лечения COVID-19.

С понедельника в большинстве регионов России начали действовать более строгие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, в Москве студенты московских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения, а также будет приостановлено проведение культурных мероприятий с участием зрителей, передавал RT.

При этом, как сообщает URA.RU, пандемия коронавируса стала причиной всплеска психических расстройств. Ученые Медицинской школы Джонса Хопкинса пришли к выводу, что 18,1% выживших после коронавируса получают психиатрический диагноз. У них фиксируется деменция, тревожные расстройства и бессонница.