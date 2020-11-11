Харламова заподозрили в романе с похожей на Асмус актрисой

Москва, 11 ноября. Юмориста Гарика Харламова, недавно расставшегося с Кристиной Асмус, заподозрили в новом романе с коллегой, очень похожей на его бывшую жену.

Как пишет Woman.ru, появились слухи, что Харламов закрутил роман со своей коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. При этом многие отмечают, что актриса очень похожа на бывшую супругу юмориста.

Ковальчук сыграла в сериале главную женскую роль. По словам инсайдеров, исполнившая роль сильной и независимой женщины актриса в реальной жизни также взяла заботливое шефство над Харламовым. Издание отмечает, что коллеги проявляли интерес друг к другу еще до того, как Харламов официально оформил развод.

«Сейчас Гарик по-настоящему счастлив», — цитирует издание близкие к Харламову источники.

Суд окончательно расторг юридические отношения Асмус и Харламова 29 октября после восьми лет брака. Однако о расставании пара объявила еще в июне. Сразу после развода в Сети начали бурно обсуждать, кто завоевал сердце освободившегося от брака с Асмус Харламова. Многие высказывали мнение, что артист встречается с пышногрудой актрисой Яной Кошкиной.