Госсекретарь США: подсчет голосов на выборах в стране еще не закончен

Вашингтон, 11 ноября. Государственный департамент США напомнил руководителям других государств о том, что подсчет голосов на президентских выборах в стране еще не завершен.

Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время эфира телеканала Fox News. В студии ему задали вопрос о том, что он говорит мировым лидерам, которые поздравляют Джо Байдена с «победой».

«Мы всем напоминаем, что еще не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур», — ответил он.

Майк Помпео призвал помнить, что в США единовременно может быть только один президент, один государственный секретарь и одна группа сотрудников, которая занимается безопасностью страны.