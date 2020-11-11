Власти назвали условие для объявления простоя российскими работодателями

Москва, 11 ноября. Российские работодатели получат право объявлять простой в случае отсутствия возможности перевести сотрудников на удаленную занятость.

Свидетельствует об этом поправка ко второму чтению законопроекта об удаленной работе. Согласно документу, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, оплата простоя будет осуществляться на общих основаниях. Размер выплат должен составлять не менее 2/3 от тарифной ставки или оклада. Исключением являются случаи, когда иной размер оплаты предусмотрен коллективным договором.

«При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу... работодатель вправе объявить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — говорится в документе.

Авторами соответствующей поправки выступили группа депутатов из «Единой России» и ряд сенаторов. Инициативу уже внесли на рассмотрение профильного думского комитета.