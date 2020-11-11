Актер Курцын рассказал ФАН о грядущих премьерах со своим участием

Российский актер Роман Курцын в разговоре с журналистом ФАН рассказал о ближайших премьерах с его участием. Также артист поделился своими успехами на театральном поприще.

Курцын сообщил, что перед важными премьерами ездил отдыхать в Сочи.

«17 декабря состоится премьера фильма «Самый новый год!» — это про парня, который случайно попадает в 90-ые годы с нашего времени, так как под Новый год исполняются желания, а он желает вернуться в детство. Он попадает в прошлое, открывает дверь, а перед ним стоит его мать беременная им. И там начинаются полные неприятности», — говорит актер.

Также он напомнил о выходе другой ленты с его участием — «Огонь», которую снял режиссер Алексей Нужный.

«У меня там одна из главных ролей. Фильм про пожарный десант. Так же съемки нескольких пилотов и продолжений сериалов: «Пять минут тишины» и сериала «Фитнес». У меня еще в Ярославле свой бизнес, я открыл систему сбалансированного питания, доставка…» — рассказывает Курцын.

Артист рассказал и о своих успехах на театральной сцене.

«В ближайшее время у меня несколько спектаклей будет, которые не отменили. Я первый раз на сцену вышел недавно и я сразу награду театральную получил. Спектакль называется «Любимая женщина Дон Жуана», — отметил Курцын.

Артист добавил, что получил первую театральную награду — приз фестиваля «Амурская осень» за лучшую роль второго плана.

«У меня есть уже награда за лучшую актерскую работу с «Амурской осени» за лучшую мужскую роль в кино и вот спустя 5 или 7 лет я получил за спектакль», — говорит актер.

Курцын отмечает, что после получения награды на него посыпались предложения от театров. Как подчеркнул артист, он прежде всего киноактер, и еще не знает, согласится ли на участие в спектаклях из-за своей занятости.