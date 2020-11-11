Ученые выяснили влияние спойлеров на кассовые сборы фильмов

Москва, 11 ноября. Наличие спойлеров почти не влияет на кассовые сборы, если зритель уверен в желании посмотреть фильм. Так считают ученые из США и Канады.

Группа ученых из университетов Западного Онтарио и Хьюстона провела исследование на тему спойлеров. Они решили узнать, как знание сюжетных поворотов влияет на желание зрителя сходить в кино. Режиссеры часто боятся, что спойлеры могут снизить кассовые сборы фильмов. Однако в действительности все оказалось немного иначе, передает РИА Новости.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о еженедельных кассовых сборах кинокартин, вышедших в США в период с 2013 по 2017 годы. Они изучили рецензии на эти фильмы на платформе IMDb. Для подведения итогов ученые использовали термин «интенсивность спойлеров». С его помощью они измеряли влияние спойлеров на предсказуемость сюжетной линии.

Результаты исследования показали, что спойлеры почти не влияют на решение зрителей о походе в кино, если они уверены в качестве фильма. Было установлено, что фильмам со средними оценками спойлеры помогают повысить сборы.

Однако киноленты с высокими оценками чаще проигрывают от преждевременного раскрытия сюжетной линии. Ученые пришли к выводу, что спойлеры оказывают позитивное влияние на фильмы с ограниченным рекламным бюджетом и прокатом.