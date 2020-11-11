Растолстевший Ди Каприо попал под прицел папарацци

Лос-Анджелес, 11 ноября. Голливудский оскароносный актер Леонардо Ди Каприо появился на пляже с отросшим животом и вторым подбородком.

Папарацци засняли 45-летнего артиста во время отдыха с друзьями на калифорнийском пляже. Когда Ди Каприо разделся, чтобы искупаться, обнаружилось, что звезда «Титаника» давно забросил спортзал.

В начале октября стало известно, что 23-летняя модель Камила Морроне беременна от Ди Каприо. Слухи о романе пары появились еще в 2017 году. Однако актер до последнего скрывал детали личной жизни.

Друзья пары рассказывали СМИ, что карантин очень сблизил актера со своей избранницей, и сейчас девушка «светится» от счастья, а Ди Каприо очень изменился, избавившись от некоторых холостяцких привычек.