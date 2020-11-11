Певица Наталья Власова будет записывать по новой песне в день целый месяц

Певица Наталья Власова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала о своей жизни и творческих планах в условиях пандемии коронавируса. Знаменитость призналась, что месяц назад перенесла COVID-19, а теперь «наслаждается свободой».

«Месяц назад я переболела, поэтому сейчас в таком немного расслабленном состоянии, хотя мне сказали, что антитела месяц-два устойчиво защищают человека, а потом надо возвращаться к аккуратности, но сейчас я наслаждаюсь такой, если так можно выразиться свободой», — говорит Власова.

Певица говорит, что перенесла болезнь в легкой форме.

«Три дня у меня была температура, а потом просто слабость и через неделю еще раз поднялась температура. На самом деле болеют и переболело огромное количество знакомых. Поэтому совершенно очевидно, что это ничем не кончится пока не переболеют все!» — считает звезда.

Как она отмечает, защищаться от вируса необходимо, чтобы не болеть всем одновременно. Она рекомендует пить витамины, чтобы организм был силен во время течения болезни.

Говоря о своих творческих планах, Власова отметила, что в понедельник стартует большой онлайн-проект. В течение месяца она будет ежедневно сочинять новые песни и делиться ими с поклонниками в Сети.

«У меня подобный опыт был полтора года назад. У меня 18-дневный марафон был, я каждый день сочиняла песни на темы, которые мне придумывали мои подписчики. В этот раз это будет целый месяц. Одну песню в день. Я записываю видео и выкладываю его. В прошлый раз мне пришлось прервать марафон, потому что пришлось уехать. Но я вошла в такой кайф, очень расстроилась, что пришлось остановить. Поэтому я решила в этот раз по полной ударить и совершенно новый материал насочинять», — делится планами певица.

Также она подчеркнула, что люди испытывают прилив творческой энергии ранним утром.

«Писатели и композиторы работали по расписанию, как правило все гениальные люди знали, что самая творческая энергия — в 6 утра. То есть все вставали в 5 утра, в 6 садились за фортепиано или писатели садились писать и работали до 10 утра. Потом завтракали, а уже после обеда гульбанили, выпивали», — говорит Власова.

Этот факт и вдохновил певицу начать «творческий марафон».

«Меня все время удивляло, как можно было работать по расписанию? А потом до меня дошло, что это ж моя работа, у кого-то работа ходить на завод, а у меня работа писать песни. Я на столько это все люблю! Суть этого марафона в том, что я буду пять будних дней в неделю писать песни. Я хочу приручить свою музу», — говорит Наталья Власова.

Она подчеркивает, что на ее сознание действует четко поставленная тема и ограниченное время. Поэтому она и решилась на творческий эксперимент.