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Певица Наталья Власова будет записывать по новой песне в день целый месяц

Певица Наталья Власова будет записывать по новой песне в день целый месяц

Певица Наталья Власова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала о своей жизни и творческих планах в условиях пандемии коронавируса. Знаменитость призналась, что месяц назад перенесла COVID-19, а теперь «наслаждается свободой».

«Месяц назад я переболела, поэтому сейчас в таком немного расслабленном состоянии, хотя мне сказали, что антитела месяц-два устойчиво защищают человека, а потом надо возвращаться к аккуратности, но сейчас я наслаждаюсь такой, если так можно выразиться свободой», — говорит Власова.

Певица говорит, что перенесла болезнь в легкой форме.

«Три дня у меня была температура, а потом просто слабость и через неделю еще раз поднялась температура. На самом деле болеют и переболело огромное количество знакомых. Поэтому совершенно очевидно, что это ничем не кончится пока не переболеют все!» — считает звезда.

Как она отмечает, защищаться от вируса необходимо, чтобы не болеть всем одновременно. Она рекомендует пить витамины, чтобы организм был силен во время течения болезни.

Певица Наталья Власова будет записывать по новой песне в день целый месяц

Говоря о своих творческих планах, Власова отметила, что в понедельник стартует большой онлайн-проект. В течение месяца она будет ежедневно сочинять новые песни и делиться ими с поклонниками в Сети.

«У меня подобный опыт был полтора года назад. У меня 18-дневный марафон был, я каждый день сочиняла песни на темы, которые мне придумывали мои подписчики. В этот раз это будет целый месяц. Одну песню в день. Я записываю видео и выкладываю его. В прошлый раз мне пришлось прервать марафон, потому что пришлось уехать. Но я вошла в такой кайф, очень расстроилась, что пришлось остановить. Поэтому я решила в этот раз по полной ударить и совершенно новый материал насочинять», — делится планами певица.

Также она подчеркнула, что люди испытывают прилив творческой энергии ранним утром.

«Писатели и композиторы работали по расписанию, как правило все гениальные люди знали, что самая творческая энергия — в 6 утра. То есть все вставали в 5 утра, в 6 садились за фортепиано или писатели садились писать и работали до 10 утра. Потом завтракали, а уже после обеда гульбанили, выпивали», — говорит Власова.

Певица Наталья Власова будет записывать по новой песне в день целый месяц

Этот факт и вдохновил певицу начать «творческий марафон».

«Меня все время удивляло, как можно было работать по расписанию? А потом до меня дошло, что это ж моя работа, у кого-то работа ходить на завод, а у меня работа писать песни. Я на столько это все люблю! Суть этого марафона в том, что я буду пять будних дней в неделю писать песни. Я хочу приручить свою музу», — говорит Наталья Власова.

Она подчеркивает, что на ее сознание действует четко поставленная тема и ограниченное время. Поэтому она и решилась на творческий эксперимент.

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