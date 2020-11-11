Госдума рассмотрит закон о новой методике расчета МРОТ 

Москва, 11 ноября. Госдума РФ на пленарном заседании 11 ноября обсудит в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (+ 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (+3,7%).

Ранее, как передавал RT, министр труда и соцзащиты Антон Котяков уточнил, что при новой методике расчета оба показателя будут вычисляться отдельно и перестанут зависеть друг от друга. Таким образом, минимальный размер оплаты труда немного выше прожиточного минимума трудоспособного населения. По его словам, в следующем году этот отрыв составит порядка 90 рублей, а в 2022 году «эта сумма уже достигает почти 500 рублей».